В Ялте вводят ограничения подачи воды

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Ограничения подачи воды населению будут введены в Ялте с 27 ноября.

Об этом сегодня на сессии горсовета заявила первый заместитель главы горадминистрации Янина Павленко, которая приступила к исполнению обязанностей главы администрации.

«Сегодня было совещание по вопросам водоснабжения и водоотведения. Принято решение ввести ограничение на подачу воды населению с пятницы», – сообщила она на заседании.

По словам Павленко, отключение воды будет производиться в жилом секторе ежедневно с 23.00 до 7.00.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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