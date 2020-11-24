Водный кризис
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В Ялте вводят ограничения подачи воды
фото © Новости Крыма
Ограничения подачи воды населению будут введены в Ялте с 27 ноября.
Об этом сегодня на сессии горсовета заявила первый заместитель главы горадминистрации Янина Павленко, которая приступила к исполнению обязанностей главы администрации.
«Сегодня было совещание по вопросам водоснабжения и водоотведения. Принято решение ввести ограничение на подачу воды населению с пятницы», – сообщила она на заседании.
По словам Павленко, отключение воды будет производиться в жилом секторе ежедневно с 23.00 до 7.00.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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