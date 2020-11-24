В Ялте поймали закладчика «соли»

Сотрудниками ялтинской полиции на одной из городских улиц был остановлен 30-летний местный житель.

Его поведение вызвало подозрение стражей порядка: он плохо ориентировался в пространстве, не мог ответить на элементарные вопросы полицейских, передвигался с трудом.

Во время личного досмотра у ранее не судимого гражданина полицейские обнаружили и изъяли упаковку из-под сигарет, внутри которой находился сверток изоленты с порошкообразным веществом белого цвета.

Как пояснил мужчина, наркотики он заказал бесконтактным способом через сеть «Интернет», после чего отправился по указанным координатам и нашел спрятанную для него «закладку». Наркотическое средство гражданин хранил для личного употребления без цели сбыта.

Изъятый материал полицейские направили на исследование. Согласно заключению экспертов, предоставленное вещество является наркотическим средством N-метилэфедроном (так называемая «соль») массой 0,49 г.

Дознавателем отдела полиции «Массандровский» Управления МВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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