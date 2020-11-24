Происшествия
В Ялте на «зебре» сбили двух подростков
В Ялте госавтоинспекторы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В Ялте водитель автомобиля «Дэу сенс» допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 15 и 16 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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