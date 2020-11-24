В Симферополе вырубили около 300 деревьев ради строительства коллектора

фото © Крым.реалии

В Симферополе вырубили около 300 деревьев из-за строительства канализационного коллектора.

Об этом сообщил директор подрядной организации Андрей Булыгин.

«На каждой шахте с жителями происходит беседа. На каждой шахте приходится объяснять все по новой, на каждой шахте есть нюансы. Я не скажу, сколько конкретно деревьев, не подсчитывал, но деревьев 300 точно есть. Компенсация за это сразу оплачена. Платится на счет городской администрации, там определенный счет есть для этих деревьев», – сообщил Андрей Булыгин.

Также он сообщил, что в феврале 2021 года планируют вырубить деревья в районе Екатерининского сада. Он утверждает, что администрация города уже дала разрешение.

В администрации Симферополе не сообщали точное количество вырубленных деревьев.

Крымские общественники ранее выражали обеспокоенность из-за строительства канализационного коллектора в Симферополе. Активисты сообщили, что власти не обсудили проект коллектора с горожанами.

Согласно условиям контракта, строительство коллектора должно быть завершено в декабре 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ученые обнаружили новый вид червей. Ученые-гидробиологи из севастопольского Института биологии южных морей нашли и описали ранее неизвестный для науки вид нематод, обитающих в гиперсоленых водах Крыма.

Крымчане заявили, что фестиваль «Таврида Арт» уничтожает одно из самых красивых мест Крыма. Жители Судака заявляют, что фестиваль «Таврида Арт» может уничтожить одно из самых красивых мест Крыма – Меганом.

В Крыму хотят установить наземные генераторы осадков. Специалисты автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» разработали проект по увеличению объема атмосферных осадков в Крыму, который предусматривает размещение на полуострове трех специальных самолетов и 10 наземных станций.

Джиперы и мотоциклисты уничтожают Ялтинский заповедник. Ради пары тысяч рублей от любителей покатушек по особо охраняемой природной территории водители идут на разрушение яйлы и троп.