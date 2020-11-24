Власть
В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет
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В декабре ряд улиц в Симферополе останется без электроэнергии из-за планового ремонта оборудования, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения электроснабжения согласно графику», - отметили на предприятии.
Ранее сообщалось, что высокой нагрузки на сети электроснабжения из-за засухи не ожидается, так как у потребителей «установлены токоограничивающие аппараты, согласно договорной мощности».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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