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Власть

В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет

В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет

фото © Delfi

В декабре ряд улиц в Симферополе останется без электроэнергии из-за планового ремонта оборудования, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения электроснабжения согласно графику», - отметили на предприятии.

Ранее сообщалось, что высокой нагрузки на сети электроснабжения из-за засухи не ожидается, так как у потребителей «установлены токоограничивающие аппараты, согласно договорной мощности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе из-за холодов трескаются чугунные трубы отопления. В связи с понижением температуры воздуха, в Симферополе участились аварии на теплосетях.

Аксенов думает, что запретил без предупреждения менять графики подачи воды в Симферополе. Госпредприятие «Вода Крыма» и местные власти должны не менее чем за три дня предупреждать симферопольцев о смене графиков подачи воды.

В Симферополе обещают установить емкости для хранения реагента. Симферопольский «Город» приступил к установке специальных емкостей для хранения противогололедного реагента, который будет использоваться для посыпки тротуаров.

Симферополь и Ялту к Новому году украсят прошлогодними инсталляциями. Новогодние инсталляции, фотозоны и елки в Симферополе планируют установить ко Дню Святого Николая.

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В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет

В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет

В декабре ряд улиц в Симферополе останется без электроэнергии из-за планового ремонта оборудования, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

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