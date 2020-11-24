В Симферополе обещают установить емкости для хранения реагента

Симферопольский «Город» приступил к установке специальных емкостей для хранения противогололедного реагента, который будет использоваться для посыпки тротуаров.

Всего на улицах города установят 150 таких ящиков, сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.

«Мы заранее готовимся к зиме и встретим ее во всеоружии. Расставляем по запланированной и утвержденной схеме ящики для хранения противогололедного реагента на улицах города. При наступлении минусовых температур и выпадении осадков работники МБУ «Город» проведут посыпку тротуаров для безопасности пешеходов. Всего на территории Симферополя будет установлено 150 емкостей», – рассказал Гумен.

По его словам, емкости для хранения реагента устанавливают вблизи остановок общественного транспорта, на магистральных улицах и дорогах, по которым движется общественный транспорт. Объем каждой емкости составляет 50 кг.

В МБУ «Город» также уточнили, что в случае необходимости на улицах крымской столицы дополнительно расставят специальные мешки с реагентом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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