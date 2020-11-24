В Симферополе из-за холодов трескаются чугунные трубы отопления

В связи с понижением температуры воздуха, в Симферополе участились аварии на теплосетях.

Об этом на совещании, посвященном ситуации с водоснабжением Симферополя и Симферопольского района, сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

— Произошло то, что традиционно, к сожалению, происходит в это время года. Затрещал чугун, это наиболее сложная труба в плане восстановления. Поэтому сегодня, как обычно, со всех остальных территорий мной созваны бригады на город, мы ситуацию за день-два выровняем, — пообещал Владимир Баженов.

Он также уточнил, что Симферополь находится на рельефной местности, поэтому установить место аварии бывает не просто.

— По улице Лизы Чайкиной не могли двое суток приступить к ликвидации аварии, потому что только вчера поздно вечером трассоискателем обнаружили место, где вытекает вода. Город весь на рельефе. Поэтому если вытекает вода в таком-то месте, совершенно не означает, что повреждение именно там. Оно может быть и 200 и 300 метров выше по рельефу, — пояснил руководитель «Воды Крыма».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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