В новый медцентр в Симферополе начинают переводить врачей

После 10 декабря текущего года в многофункциональный медцентр на окраине Симферополемя начнут переводить отделения из Республиканской клинической больницы им. Семашко.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, который накануне посетил пока еще закрытое медучреждение.

«Установлено и готово к работе уникальное высокотехнологичное оборудование. В том числе, два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа. Все 16 специализированных операционных имеют свое специфическое оборудование. Коечная мощность - 734 койки. Организацию перевода отделений планируется начать после 10.12.2020», - написал Александр Остапенко.

Он подчеркнул, что в медцентр будут переведены не все отделения, а только следующий список:

- приемное отделение,

- отделение лучевой диагностики,

- отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения,

- отделение функциональной диагностики,

- физиотерапевтическое отделение,

- отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку,

- кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом (инфаркты),

- неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульты),

- отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции,

- кардиохирургическое отделение,

- отделение челюстно-лицевой хирургии,

- оториноларингологическое отделение,

- урологическое отделение,

- нейрохирургическое отделение,

- отделение сосудистой хирургии,

- колопроктологическое отделение,

- хирургическое отделение,

- гинекологическое отделение,

- гастроэнтерологическое отделение,

- отделение эндокринологии и неврологическое отделение.

По информации министра, он проверил работу всей сопутствующей инфраструктуры, включая лифты, котельную, электрическую подстанцию и другое.

По его словам, «уровень оказания медицинской помощи в Крыму вышел на федеральные показатели».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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