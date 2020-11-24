Власть
В новый медцентр в Симферополе начинают переводить врачей
После 10 декабря текущего года в многофункциональный медцентр на окраине Симферополемя начнут переводить отделения из Республиканской клинической больницы им. Семашко.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, который накануне посетил пока еще закрытое медучреждение.
«Установлено и готово к работе уникальное высокотехнологичное оборудование. В том числе, два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа. Все 16 специализированных операционных имеют свое специфическое оборудование. Коечная мощность - 734 койки. Организацию перевода отделений планируется начать после 10.12.2020», - написал Александр Остапенко.
Он подчеркнул, что в медцентр будут переведены не все отделения, а только следующий список:
- приемное отделение,
- отделение лучевой диагностики,
- отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения,
- отделение функциональной диагностики,
- физиотерапевтическое отделение,
- отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку,
- кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом (инфаркты),
- неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульты),
- отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции,
- кардиохирургическое отделение,
- отделение челюстно-лицевой хирургии,
- оториноларингологическое отделение,
- урологическое отделение,
- нейрохирургическое отделение,
- отделение сосудистой хирургии,
- колопроктологическое отделение,
- хирургическое отделение,
- гинекологическое отделение,
- гастроэнтерологическое отделение,
- отделение эндокринологии и неврологическое отделение.
По информации министра, он проверил работу всей сопутствующей инфраструктуры, включая лифты, котельную, электрическую подстанцию и другое.
По его словам, «уровень оказания медицинской помощи в Крыму вышел на федеральные показатели».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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