Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19 ● В Крыму объявили о снижении количества новых заражений коронавирусом ● Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам ● Три человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● В Севастополе 58 новых случаев коронавируса: сводка за сутки
В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом
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Республика Крым вошла в число регионов России с максимальной загруженностью коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.
«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия – 92,1%, Республика Крым – 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%», – приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Вице-премьер отметила, что в стране на сегодняшний день развернуто более 274 тысяч коек для больных COVID-19. Из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи – аппаратами ИВЛ.
«Тем не менее, с учетом выделенных средств на лекарственное обеспечение, на амбулаторном этапе мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются лекарственным обеспечением на амбулаторном этапе», – заключила Голикова.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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