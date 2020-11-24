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Коронавирус в Крыму

В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом

13:22 вторник, 24 ноября 2020
В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом

фото © pixabay.com

Республика Крым вошла в число регионов России с максимальной загруженностью коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия – 92,1%, Республика Крым – 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%», – приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Вице-премьер отметила, что в стране на сегодняшний день развернуто более 274 тысяч коек для больных COVID-19. Из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи – аппаратами ИВЛ.

«Тем не менее, с учетом выделенных средств на лекарственное обеспечение, на амбулаторном этапе мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются лекарственным обеспечением на амбулаторном этапе», – заключила Голикова.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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