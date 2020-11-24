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Происшествия

В Крыму водитель иномарки насмерть сбил молодую девушку на переходе

12:54 вторник, 24 ноября 2020

В Крыму водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку, сообщает УГИБДД МВД по РК.

Известно, что авария произошла накануне утром.

«Водитель «Opel Vectra» 1996 года рождения, двигаясь по а/д Красноперекопск – Симферополь не выбрал безопасную скорость движения, допустил наезд на пешехода 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате аварии девушка погибла. Проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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