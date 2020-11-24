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Здоровье

В Крыму сообщают о росте больных диабетом

11:51 вторник, 24 ноября 2020

В Крыму сообщают о росте больных диабетом второго типа.

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала главный внештатный эндокринолог Крыма Ирина Репинская.

В Крыму неуклонно отмечен рост больных сахарным диабетом, в большей степени второго типа. И если говорить о количестве наших пациентов в Крыму, то сегодня более 53 тысяч пациентов страдают диабетом. Большая часть, порядка 49 тысяч, это пациенты с сахарным диабетом второго типа», – рассказала Репинская.

По ее словам, диабетом первого типа чаще всего страдают «молодые» пациенты, их порядка четырех тысяч. А сахарный диабет второго типа наблюдается у пациентов старше 35-40 лет.

Однако, как сообщила специалист, цифра 49 тысяч может быть несколько приуменьшена, поскольку не все пациенты старшего возраста могут знать о своей болезни.

В 2016 году в Крыму сообщили об изъятии из продажи инсулиносодержащих лекарств, у которых истек срок годности. Из-за нерационального использования лекарств были изъяты из продажи дозы инсулина на десятки миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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