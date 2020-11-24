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Общество

В Крыму разработали и запустили электронный словарь крымскотатарского языка

10:11 вторник, 24 ноября 2020
В Крыму разработали и запустили электронный словарь крымскотатарского языка

фото © Крым.реалии

В Крыму запустили электронный словарь-приложение крымскотатарского языка Luğatçıq.

Об этом сообщил автор идеи Айдер Адживапов.

«Цель создания – дать возможность каждому крымскому татарину и не только быстро и легко найти перевод нужного слова», – сказал Адживапов в комментарии ресурсу Crimean Tatars.

В словаре – около 45 тысяч крымскотатарских слов и 6 млн словоформ. Он поддерживает перевод с русского на крымскотатарский язык и наоборот. Приложением можно пользоваться на компьютере или скачать на телефон.

Айдер Адживапов сообщил, что работа над созданием словаря продолжалась больше полутора лет.

«Человек, который зашел на сайт и не нашел нужное ему слово, завтра обязательно зайдет и его найдет, потому что завтра это слово будет добавлено. Мы сделали систему обратной связи, люди могут быстро сообщать об ошибках», – сказал он.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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