В Крыму пообещали открыть прокат электросамокатов

Станции проката электросамокатов появятся во всех крупных и туристических городах Крыма к августу 2021 года.

Об этом рассказал представитель компании-оператора проката ООО «Э-моушен» (бренд E-Motion) Максим Молодший.

«В перспективе нацелены сделать весь Крым микромобильным. К началу туристического сезона 2021 года мы планируем разместить станции во всех городах, где есть туристическая составляющая, в первую очередь там, где есть набережные, парки, места прогулок и развлечений», – рассказал он.

Наиболее приоритетными в компании считают такие города, как Керчь, Евпатория, Саки, Феодосия и Коктебель. Сейчас наибольшее число станций проката электросамокатов работает в Севастополе – 28, в Симферополе таких станций 5, в Ялте – 2, в Алуште – 1. Появление проката электросамокатов в городах, не имеющих туристической специализации, таких как Армянск и Джанкой, будет зависеть от местных предпринимателей, готовых выкупить франшизу. Стоимость станции на десять портов с самокатами составляет примерно 700 тысяч рублей. Сейчас в Крыму франчайзи владеют половиной станций.

«Наш партнер-франчайзи покупает станцию, заключает договор и, соответственно, полностью владеет станцией и оперирует ей. За использование платформы автоматического проката франчайзи платит только роялти – 9% от выручки», – пояснил Молодший.

В администрации Симферополя готовы к развитию сети проката самокатов. Но по словам начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Олега Коробчука, размещение станций «должно иметь какую-то логику». Архитектурный облик и места размещения утверждают администрации городов. При этом необходимо учитывать один из самых важных факторов – безопасность. Популярность этих средств перемещения растет, но не все умеют их правильно использовать, считает Коробчук.

«Для того, чтобы самокаты использовать как часть общественного транспорта, снижая тем самым нагрузку на транспортную инфраструктуру, необходимо разрабатывать какую-то схему – мастер-план с логическим размещением станций, – сказал Коробчук. – Смысл в том, что если хаотично размещать пункты проката самокатов, это приведет к тому, что появится социальный конфликт между пешеходами и пользователями этих средств передвижения».

В министерстве транспорта Крыма отметили, что тренд на микромобильность в Крыму устойчивый. Это дает предпосылки для развития сети проката самокатов на полуострове. Но для такого транспорта необходима инфраструктура.

«Для создания соответствующей инфраструктуры, которая должна включать в себя специально отведенные полосы и знаки, потребуются большие финансовые вложения, при условии, что самокаты массово используются лишь несколько месяцев в году, – рассказали в минтрансе. – Но если рынок продолжит расти, а люди будут готовы ездить зимой не только на машинах, желающие удовлетворить их запросы найдутся».

Автоэксперты между тем считают, что из-за роста числа пользователей электросамокатов назрел вопрос введения скоростных ограничений и правил дорожного движения для этого вида транспорта. В Крыму прокатные электросамокаты имеют пока только технические ограничения: мощность мотора 250 Вт, максимальная скорость движения – 20 км/ч.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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