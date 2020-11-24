Происшествия
В Крыму погоня за пьяным водителем закончилась в овраге
В Черноморском районе Крыма пьяный водитель решил скрыться от полицейских в поле, но не увидел кювет и застрял там.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.
По данным силовиков, экипаж ГИБДД дежурил на объездной дороге около села Оленевка. Инспектор попытался остановить проезжавший Ford Siera, однако водитель проигнорировал требования сотрудника МВД и наоборот «прибавил газу».
Полицейские бросились в погоню. Мужчина свернул с дороги и попробовал скрыться по полям, однако не заметил кювет, в результате чего автомобиль там застрял. Мужчина попытался убежать, но был задержан.
Как оказалось, за рулем иномарки сидел житель одного из сел Черноморского района. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Против задержанного составлен протокол за невыполнение требования медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также за невыполнение требования об остановке. Кроме того, у владельца не было страхового полиса.
Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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