В Крыму погоня за пьяным водителем закончилась в овраге

В Черноморском районе Крыма пьяный водитель решил скрыться от полицейских в поле, но не увидел кювет и застрял там.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.

По данным силовиков, экипаж ГИБДД дежурил на объездной дороге около села Оленевка. Инспектор попытался остановить проезжавший Ford Siera, однако водитель проигнорировал требования сотрудника МВД и наоборот «прибавил газу».

Полицейские бросились в погоню. Мужчина свернул с дороги и попробовал скрыться по полям, однако не заметил кювет, в результате чего автомобиль там застрял. Мужчина попытался убежать, но был задержан.

Как оказалось, за рулем иномарки сидел житель одного из сел Черноморского района. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Против задержанного составлен протокол за невыполнение требования медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также за невыполнение требования об остановке. Кроме того, у владельца не было страхового полиса.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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