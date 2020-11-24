Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму объявили о снижении количества новых заражений коронавирусом ● Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам ● Три человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● В Севастополе 58 новых случаев коронавируса: сводка за сутки ● Четыре человека с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19
фото © zdrav.expert
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 55 человек за сутки.
Об этом сказано на сайте федерального штаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе с начала пандемии составило 3 980, из них 3 375 уже выздоровели.
За сутки зарегистрировано четыре смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее количество летальных случаев в Севастополе составило 106.
Еще четверо пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму, говорится в сводке Минздрава республики во вторник.
Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 252.На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2423 человека, стационарное – 2526 пациентов. В обсерваторы изолировано 11 человек.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 012 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 9831 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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