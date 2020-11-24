В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 55 человек за сутки.

Об этом сказано на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе с начала пандемии составило 3 980, из них 3 375 уже выздоровели.

За сутки зарегистрировано четыре смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее количество летальных случаев в Севастополе составило 106.

Еще четверо пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму, говорится в сводке Минздрава республики во вторник.

Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 252.На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2423 человека, стационарное – 2526 пациентов. В обсерваторы изолировано 11 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 012 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 9831 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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