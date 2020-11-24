Украина ищет уязвимости в Крыму

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Спецслужбы Украины и США ищут уязвимости в информационной структуре Крыма, чтобы сорвать ее работу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, на фоне обострения международной обстановки деятельность иностранных технических разведок «существенно возросла».

«Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее (инфраструктуру – ред.) негативное воздействие», - цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что за год в Крыму удалось предотвратить ряд преступлений террористического характера.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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