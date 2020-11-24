Ученые сняли, как дельфины в Крыму ухаживают за «возлюбленной»

Крымским ученым удалось снять на видео, как проводят личное время дельфины у берегов полуострова.

— Была встречена группа белобочек, включая нескольких самцов, которые сопровождали взрослую самку с детенышем, — сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». — Поведение дельфинов включало совместное плавание, активную вокализацию, бегство и погоню, попытки спаривания, агрессивные жесты и другое.

Ученые рассказали, что «любовь» по-дельфиньи складывается из кратковременных связей — самцы по очереди общаются с разными самками. «Кавалеры» вежливо ухаживают за дамой сердца. Но иногда опускаются и до угроз, подчинения и даже физической агрессии, чтобы не дать самке возможность выбрать себе другого партнера. Самцы используют эти стратегии в зависимости от своего возраста, размера и ранга.Самцы добиваются своего, преследуя избранницу в одиночку или в группе. Но сделав свое дело, ухажеры через короткий промежуток времени забывают об объекте своего обожания.

— Дельфинов являются не моногамными, а полигамными и полигинантными — как самцы, так и самки имеют связи с несколькими партнерами, — рассказали крымские ученые, отметив, что иногда агрессивные «ухажеры» атакуют и даже убивают детенышей:

— В нашем случае агрессивные жесты в сторону детеныша белобочки со стороны эскорта не замечены — они его игнорировали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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