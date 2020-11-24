Три дня в СИЗО: ялтинский журналист рассказал о своих «приключениях»

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Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил, что намерен обжаловать административный арест, который ему пришлось отбывать в ИВС в Саках по решению городского суда Ялты.

По его словам, защита уже работает над апелляционной жалобой, которую планирует подать в ближайшее время.

Сергей Сардыко вспоминает, что вечером 7-го ноября находился на набережной Ялты. По его словам, там он случайно встретил заместителя главы Ялты Станислава Шапортова. Журналист утверждает, что увидел чиновника, гулявшего в компании друзей, в числе которых были бывший депутат ялтинского горсовета, «единоросс» Сергей Шимчук и директор ООО «УК Дипломат» Владимир Кривенко.

По словам Сардыко, эту встречу он воспринял как повод «продублировать Шапортову вслух» ряд жалоб на несанкционированную торговлю на городской набережной. Ранее он уже отправлял несколько жалоб по этому поводу в городскую администрацию, однако ответа на них так и не дождался, говорит журналист.

«Я – журналист, и моя профессиональная обязанность – задавать вопросы, – говорит Сардыко. – Я много писал и говорил о несанкционированной торговле. Почему на Красной площади в Москве или на Крещатике в Киеве ее нет, а в Ялте это считается нормой? Я подошел к Шапортову и начал задавать ему вопросы, он отвечал. Никакой прямой агрессии с его стороны не было».

Сардыко описывает произошедшее так: в какой-то момент Владимир Кривенко толкнул его плечом, причем сделал это «как бы случайно». От толчка камера немного «съехала», но реагировать на это журналист, по его словам, не стал. Позже, говорит Сардыко, Кривенко заявил в суде, что сделал это, поскольку журналист якобы «преградил ему путь».

В течение ближайших девяти дней о встрече Сардыко и Шапортова никто не вспоминал. Лишь 16-го ноября журналиста вызвали в полицию для дачи пояснений по факту данного происшествия. Там он выяснил, что Владимир Кривенко написал заявление в полицию, где указал, что журналист якобы выражался нецензурной бранью в общественном месте.

После оглашения приговора журналиста арестовали в зале суда. Из-за нехватки мест в ближайших спецприемниках его доставили в ИВС города Саки, куда он попал около двух часов ночи.

После отбытия ареста журналист выражает «отдельную благодарность» российской пенитенциарной системе. Он позитивно отзывается об условиях содержания в камере изолятора, питании, которое поставляется из кафе, расположенного по соседству, и о многом другом.

Сардыко говорит, что по прибытии в Саки поинтересовался, предоставят ли ему возможность отбывать наказание в одиночной камере. По словам журналиста, сотрудники сакского отделения полиции пошли ему навстречу. Данное желание Сергей Сардыко объясняет тем, что он не хотел отрываться от работы и намеревался из камеры продолжать готовить к выпуску очередной номер газеты «Ялта», чем и занимался в течение всех трех дней с перерывами на чтение.

«Этот «сериал» еще не завершен, – говорит журналист, – в нем будет еще много эпизодов».

Решение суда об аресте Сардыко называет «несоизмеримо тяжелым» наказанием. В качестве аргумента он вспоминает об инциденте, произошедшем с главой Москве избиркома Ольгой Фатеевой. По его словам, в феврале текущего года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попала в ДТП, ей присудили штраф. А в его случае штрафом не ограничились.

Сардыко пытается посчитать, сколько бюджетных средств потратили на то, чтобы исполнить наказание, и понять, насколько такие меры были эквивалентными якобы совершенному проступку.

«Посчитайте, сколько стоило, чтобы наряд ППС отвез меня из Ялты в Саки и вернулся обратно? Сколько казенного бензина они сожгли? Сколько стоило мое содержание в ИВС? Все эти предметы гигиены, постельные принадлежности, питание – это все тоже обеспечивалось за счет бюджета. Насколько соизмерим ущерб от того правонарушения, которое я якобы совершил, с тем, чтобы государство тратило на меня эти деньги?» – отметил Сардыко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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