Симферопольца арестовали за использование найденных чужих банковских карт

В Симферополе сотрудниками полиции задержан местный житель по подозрению в краже денег с банковских карт.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В отдел полиции, обслуживающий центральный район города Симферополя, поступило два сообщения от местных жителей о том, что с утерянных ими банковских карт были списаны денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержан ранее не судимый 56-летний местный житель. От задержанного получены признательные показания. С его слов, одну карточку он нашел в троллейбусе, другую в цветочном магазине, но вместо того, чтобы вернуть их владельцам, бесконтактным способом оплачивал покупки в магазинах и аптеках.

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.»г» ч.3 ст.158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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