Симферополь и Ялту к Новому году украсят прошлогодними инсталляциями

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Новогодние инсталляции, фотозоны и елки в Симферополе планируют установить ко Дню Святого Николая.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Устанавливать новогодние инсталляции, а также монтировать праздничное освещение будет МБУ «Горсвет». Основной объем работ будет традиционно выполнен до Дня Святого Николая», - пояснили в комментарии.

По информации пресс-службы, планируется установить прошлогодние украшения. Кроме того, украсить свои рабочие места к новогодним праздникам нужно будет и предпринимателям, чьи магазины находятся в центре столицы.

«С предпринимателями города проводится работа по украшению витрин и торговых точек к новогодним праздникам», - добавили в администрации.

Помимо этого, подготовку к Новому году уже анонсировали в Ялте. Как сообщил директор МБУ «Ялтагорсвет» Андрей Комис, все новогодние инсталляции, приобретенные минувшей зимой, сохранились в полном объеме и будут установлены на набережной к середине декабря.

«На сегодняшний день, на балансе предприятия находится 68 типов световой иллюминации, приобретенной в декабре 2019 года за счет городского бюджета», - пояснил Комис и добавил, что общее число изделий составляет 1094 единицы.

По информации директора, в городе установят три новогодних елки, а также две световые арки в районе четырех-пяти причалов, «домик Деда Мороза», четыре световые башни, различные фотозоны.

Торжественное одновременное включение всей новогодней иллюминации проведут, как и в Симферополе - 19 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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