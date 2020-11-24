Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Туристы начали отменять бронь в крымских отелях на новогодние праздники ● Россияне массово бронируют в Крыму квартиры и дома на Новый год ● Где и как в Крыму готовы встречать Новый год ● Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год ● Власти Ялты планируют новогодние мероприятия с учетом эпидобстановки
Симферополь и Ялту к Новому году украсят прошлогодними инсталляциями
фото © travelcrimea.com
Новогодние инсталляции, фотозоны и елки в Симферополе планируют установить ко Дню Святого Николая.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Устанавливать новогодние инсталляции, а также монтировать праздничное освещение будет МБУ «Горсвет». Основной объем работ будет традиционно выполнен до Дня Святого Николая», - пояснили в комментарии.
По информации пресс-службы, планируется установить прошлогодние украшения. Кроме того, украсить свои рабочие места к новогодним праздникам нужно будет и предпринимателям, чьи магазины находятся в центре столицы.
«С предпринимателями города проводится работа по украшению витрин и торговых точек к новогодним праздникам», - добавили в администрации.
Помимо этого, подготовку к Новому году уже анонсировали в Ялте. Как сообщил директор МБУ «Ялтагорсвет» Андрей Комис, все новогодние инсталляции, приобретенные минувшей зимой, сохранились в полном объеме и будут установлены на набережной к середине декабря.
«На сегодняшний день, на балансе предприятия находится 68 типов световой иллюминации, приобретенной в декабре 2019 года за счет городского бюджета», - пояснил Комис и добавил, что общее число изделий составляет 1094 единицы.
По информации директора, в городе установят три новогодних елки, а также две световые арки в районе четырех-пяти причалов, «домик Деда Мороза», четыре световые башни, различные фотозоны.
Торжественное одновременное включение всей новогодней иллюминации проведут, как и в Симферополе - 19 декабря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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