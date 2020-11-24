Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.2
воздух +6
море +14

Новый год в Крыму

Симферополь и Ялту к Новому году украсят прошлогодними инсталляциями

Симферополь и Ялту к Новому году украсят прошлогодними инсталляциями

фото © travelcrimea.com

Новогодние инсталляции, фотозоны и елки в Симферополе планируют установить ко Дню Святого Николая.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Устанавливать новогодние инсталляции, а также монтировать праздничное освещение будет МБУ «Горсвет». Основной объем работ будет традиционно выполнен до Дня Святого Николая», - пояснили в комментарии.

По информации пресс-службы, планируется установить прошлогодние украшения. Кроме того, украсить свои рабочие места к новогодним праздникам нужно будет и предпринимателям, чьи магазины находятся в центре столицы.

«С предпринимателями города проводится работа по украшению витрин и торговых точек к новогодним праздникам», - добавили в администрации.

Помимо этого, подготовку к Новому году уже анонсировали в Ялте. Как сообщил директор МБУ «Ялтагорсвет» Андрей Комис, все новогодние инсталляции, приобретенные минувшей зимой, сохранились в полном объеме и будут установлены на набережной к середине декабря.

«На сегодняшний день, на балансе предприятия находится 68 типов световой иллюминации, приобретенной в декабре 2019 года за счет городского бюджета», - пояснил Комис и добавил, что общее число изделий составляет 1094 единицы.

По информации директора, в городе установят три новогодних елки, а также две световые арки в районе четырех-пяти причалов, «домик Деда Мороза», четыре световые башни, различные фотозоны.

Торжественное одновременное включение всей новогодней иллюминации проведут, как и в Симферополе - 19 декабря. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе. Повышение мутности подаваемой в Симферополь воды после подключения новых насосов ожидается 26 и 27 ноября.

«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года. С 26 ноября в Евпатории отключат горячую воду до конца года, заявил на совещании по водоснабжению гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В севастопольских дворах снова видели лису. В социальных сетях снова появилось видео с лисой, которая не боится людей и спокойно разгуливает во дворе дома по улице Дмитрия Ульянова, 4.

Власти Крыма продают объект культурного наследия - виллу «Мечта» в Симеизе. Власти Крыма выставили на продажу виллу «Мечта», расположенную в ялтинском поселке Симеиз на улице Советская.

Общество
Первый снег выпал на Ай-Петри в Крыму, Симферополь заливает дождем

Первый снег выпал на Ай-Петри в Крыму, Симферополь заливает дождем

Первый снег выпал в Крыму – на вершине горы Ай-Петри.

Происшествия
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму

Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму

На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.

Коронавирус в Крыму
В Крыму объявили о снижении количества новых заражений коронавирусом

В Крыму объявили о снижении количества новых заражений коронавирусом

За 23 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 29 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Главное за вчера

Стало известно, сколько дней будут отдыхать крымчане в январе

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым в целях оказания методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым, разработало Производственный календарь на 2021 год.

20 часов назад

Власть
Убийца севастопольской природы пытался самоликвидироваться

Убийца севастопольской природы пытался самоликвидироваться

Юридическое лицо, вырубившее для строительства гостиницы с виноградником порядка 900 можжевельников, занесенных в Красные книги Севастополя и России, попыталось самоликвидироваться, чтобы избежать ответственности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации