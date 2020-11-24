Севастопольский предприниматель обвиняется в посредничестве при передаче крупной взятки

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Севастопольский предприниматель обвиняется в посредничестве в передаче взятки от стройфирмы сотруднику «Севастопольгаза».

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 204.1 УК РФ)», – сообщила Постнова.

Мужчина работал в должности заместителя гендиректора компании, которая одной из городских стройфирм была определена подрядчиком по обустройству сетей газоснабжения двух новых жилых домов на проспекте Победы.

«В ходе проверки ПАО «Севастопольгаз» выявило нарушения в документации по внутреннему и наружному газоснабжению указанных домов. Тогда у заместителя гендиректора компании возник преступный умысел на посредничество в коммерческом подкупе: он предложил представителю строительной фирмы передать через него сотруднику ПАО «Севастопольгаз» определенную сумму для незаконного получения справок без реального устранения нарушений», – пояснила Постнова.

13 августа 2020 года обвиняемый получил от представителя строительной компании 120 тысяч рублей и 30 тысяч долларов (2,3 млн рублей). Передать взятку он не смог, поскольку его задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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