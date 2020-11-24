Власть
Севастополь срывает федеральную целевую программу
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Средства, выделенные Севастополю в 2020 году на реализацию федеральной целевой программы, за 9 месяцев освоены на 17,5%.
Об этом заявили в Контрольно-счетной палате.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 22 млрд рублей за первые три квартала текущего года освоено менее 4 млрд. Из запланированных 20 объектов введено лишь 3. А сдача 62% всех объектов, запланированных в рамках ФЦП перенесена на более поздний срок.
При этом более 1 млрд рублей, выданных подрядчикам в качестве аванса, не подтверждено актами выполненных работ.
Хуже всего обстоят дела на объектах департаментов транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, городского хозяйства и капитального строительства.
В целом, отмечают в КСП, темпы выполнения работ низкие и есть риск того, что программа в текущем году будет сорвана.
В тексте использованы материалы: Новый день
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