Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 24 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ДНЕМ МЕСТАМИ ДО 17 М/С.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 11, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Появились фото и видео первого снега на Ай-Петри. На горе Ай-Петри на Южном берегу Крыма выпал первый снег.
Экстренное предупреждение МЧС: в ближайшие часы в Крыму усилится ветер. В ближайшие часы в некоторых районах Крыма ожидается сильный ветер.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 ноября.
Гололедица, ливни, мокрый снег и туман: на Крым надвигается непогода. В ближайшие сутки на дорогах Крыма ожидаются сильные дожди, в горных районах – мокрый снег и гололедица, ночью и утром – сильный туман.
Жителям Ялты запретили собирать грибы, травы и ограничили доступ в лес фото
Жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, введенные на заповедных землях. Люди с советских времен собирали там грибы, ягоды, травы.
Богдан: «Операция в Крыму готовилась много лет»
По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года.
Убийца севастопольской природы пытался самоликвидироваться
Юридическое лицо, вырубившее для строительства гостиницы с виноградником порядка 900 можжевельников, занесенных в Красные книги Севастополя и России, попыталось самоликвидироваться, чтобы избежать ответственности.
Туристы начали отменять бронь в крымских отелях на новогодние праздники
Из-за введенных в Крыму ограничительных мер на новогодние праздники, туристы начали отменять бронь в отелях.
15 часов назад
В Крыму появился свой министр-блогер
14 часов назад
В крымских горах погибли девять человек
10 часов назад
Несовершеннолетний крымчанин зарезал друга ножом
9 часов назад
«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года
С 26 ноября в Евпатории отключат горячую воду до конца года, заявил на совещании по водоснабжению гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.