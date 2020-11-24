Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 24 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ДНЕМ МЕСТАМИ ДО 17 М/С.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 11, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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