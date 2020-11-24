Власть
Поклонской кто-то рассказал, что ее опытом общения в соцсетях заинтересовались в Германии, США и Украине
фото © Интерфакс
Жители нескольких стран попросили депутата Госдумы от Крыма Наталью Поклонскую помочь распространить опыт общения граждан и власти через соцсети.
Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.
«Всего за неделю работы проекта #КомандаПоклонской в наш адрес поступило более 200 обращений – в основном затронуты вопросы здравоохранения и сохранения окружающей природной среды, социальные проблемы, хамство чиновников... Ну и от жителей Германии, США, Латвии, Украины, Латинской Америки и других стран – с просьбой распространить опыт нашего проекта и на их страны (выражая готовность вступить в состав «Команды Поклонской»)», – написала она.
Депутат запустила акцию «Команда Поклонской» 18 ноября. Она призвана помочь решить проблемы граждан, которые столкнулись с равнодушием представителей власти. «Если вы столкнулись с проявлениями несправедливости, выкладывайте фото в любую социальную сеть, оставляя под ним хештег #КомандаПоклонской … По всем фактам нарушения закона в отношении простых людей мной будут организованы проверки с требованием о восстановлении прав», – пояснила Поклонская.
По присланным за неделю обращениям, в которых указаны конкретные факты, депутат подготовила запросы. Поклонская выразила надежду, что профильные ведомства и контрольно-надзорные органы «отнесутся с уважением к проблемам людей».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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