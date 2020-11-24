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Происшествия

Под Судаком задержали двух крымчан за рыбалку

07:21 вторник, 24 ноября 2020
Судак
Под Судаком задержали двух крымчан за рыбалку

фото © tonkosti.ru

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК задержали рыбаков, которые ловили рыбу в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что жители Судакского района 1958 и 1965 годов рождения рыбачили в районе мыса Алчак-Кая.

«За добычу водных биоресурсов на удалении менее 100 метров от берега в акватории между мысом Чикен и мысом Меганом в отношении данных граждан составлены процессуальные материалы», - говорится в сообщении.

Плавсредство и снаряжение для рыбалки были изъяты, уточнили в погранслужбе.

В ведомстве напомнили, что с 1 ноября по 28 февраля 2021 года на ряде акватория Черного моря действуют ограничения на вылов рыбы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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