Происшествия
Под Судаком задержали двух крымчан за рыбалку
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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК задержали рыбаков, которые ловили рыбу в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что жители Судакского района 1958 и 1965 годов рождения рыбачили в районе мыса Алчак-Кая.
«За добычу водных биоресурсов на удалении менее 100 метров от берега в акватории между мысом Чикен и мысом Меганом в отношении данных граждан составлены процессуальные материалы», - говорится в сообщении.
Плавсредство и снаряжение для рыбалки были изъяты, уточнили в погранслужбе.
В ведомстве напомнили, что с 1 ноября по 28 февраля 2021 года на ряде акватория Черного моря действуют ограничения на вылов рыбы.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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