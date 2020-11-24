Под Судаком задержали двух крымчан за рыбалку

фото © tonkosti.ru

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК задержали рыбаков, которые ловили рыбу в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что жители Судакского района 1958 и 1965 годов рождения рыбачили в районе мыса Алчак-Кая.

«За добычу водных биоресурсов на удалении менее 100 метров от берега в акватории между мысом Чикен и мысом Меганом в отношении данных граждан составлены процессуальные материалы», - говорится в сообщении.

Плавсредство и снаряжение для рыбалки были изъяты, уточнили в погранслужбе.

В ведомстве напомнили, что с 1 ноября по 28 февраля 2021 года на ряде акватория Черного моря действуют ограничения на вылов рыбы.

Ранее керченский городской суд вынес приговор мужчине, который попался на браконьерстве, имея непогашенную судимость

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинские силовики заблокировали схему поставок товаров в Крым. Сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях и на производственных площадках в Киеве и Харькове.

В Крыму отменен особый противопожарный режим. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с 23 ноября 2020 года на территории Республики Крым отменен особый противопожарный режим.

В Севастополе предприниматель незаконно пользовался частью помещения школы. В Севастополе директора одной из школ оштрафовали за то, что она незаконно предоставила индивидуальному предпринимателю в пользование часть помещения школы без заключения договора.

В Крыму обезвредили десятки осколочных авиационных бомб. Более восьмидесяти единиц боеприпасов времен Второй мировой войны найдены в селе Ленинского района РК и в городе Керчь.