Песков объяснил, почему Путин пока не делает прививку от коронавируса

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Президент России Владимир Путин не может в качестве добровольца сделать себе прививку от коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие, это невозможно», – приводит телеканал RT слова пресс-секретаря.

Песков в очередной раз напомнил, что президент, если посчитает нужным, сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса. «Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», – отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что глава государства не может использовать несертифицированную вакцину.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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