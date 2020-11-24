Первый снег выпал на Ай-Петри в Крыму, Симферополь заливает дождем

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Первый снег выпал в Крыму – на вершине горы Ай-Петри.

Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«На Ай-Петри выпал первый снег, там всего 1 мм выпал. Сейчас и 1 мм нет – так, припорошило, невозможно измерить даже», – рассказала Любецкая.

Снег выпал минувшей ночью.

Сейчас в некоторых районах Крыма идет дождь, но он прекратится в середине дня.

«Дождь умеренный, сильных осадков не ожидаем, в последующие дни – без осадков. Эта неделя будет теплее предыдущей – плюс 5-10 градусов, тепло для этого времени года», – рассказала Любецкая.

Предстоящая ночь будет холодной, в северных и предгорных районах Крыма ожидается до минус 2 градусов, на побережье – 6 градусов выше нуля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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