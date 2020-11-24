Назначенная Аксеновым мэром Ялты Павленко занялась водой и ковидом

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Первый заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко (ставшая фактически назначенным мэром города) в первый день работы определила основные направления своей деятельности – это проблема водообеспечения и распространение новой коронавирусной инфекции в регионе.

«Первое – ковидная повестка. На совещании заслушали главного врача Филиала ФНКЦ ФМБФ России в Крыму (Ливадийская больница) Александра Николаевича Калинина. Это тема, которая сегодня требует пристального внимания – мы должны понимать, в чем нуждаются сегодня и медики, и горожане, которые столкнулись с вирусом – кому и какая нужна помощь и что может сделать город. Как минимум раз в неделю будем собираться по данной теме», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Кроме того, новый первый замглавы администрации города намерена разобраться, существуют ли для Ялты риски по введению графиков подачи воды.

«Проблема ее дефицита очень острая в Крыму, и мы должны понимать, как обстоит дело в Ялте. Объем, потребление, потери из-за изношенности сетей и, главное, можем ли мы столкнуться, если да, то когда, с необходимостью вводить графики! Чего бы, разумеется, очень не хотелось, но нужно отдавать себе отчет – в этой реальности уже живет ряд городов полуострова», – добавила Павленко.

Она намерена детально изучить вопрос бюджета региона. Власть Большой Ялты, по мнению Павленко, должна быть максимально прозрачна в своих действиях. Первый заместитель главы администрации также попросила ялтинцев сообщать о волнующих их вопросах лично ей.

В комментариях к публикации крымчане пожелали Павленко успехов в новой должности. «Ялта – это величие Крыма, требующее сегодня множества вопросов жизнедеятельности города. У Вас все должно получиться», – написала пользователь Валентина Левина.

Кандидатура Павленко 20 ноября была согласована депутатами городского совета для назначения на должность первого заместителя главы администрации Ялты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил Павленко, занимавшей пост генерального директора предприятия «Массандра», принять участие в конкурсе на пост главы администрации Ялты. Павленко это предложение приняла и пообещала сделать Ялту городом счастья для каждого ее жителя.

18 октября стало известно о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Основной причиной стало осложнение после заражения коронавирусом. Имгрунт занимал должность с ноября 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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