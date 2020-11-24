Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом ● В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19 ● В Крыму объявили о снижении количества новых заражений коронавирусом ● Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам ● Три человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Москва призвала власти Крыма эффективнее бороться с COVID-19
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал власти Крыма более эффективно бороться с распространением COVID-19 в регионе.
Об этом шла речь на онлайн-совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.
Патрушев отметил, что сегодня на полуострове наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
«Знаю, что руководством регионов Крыма принимаются необходимые меры по мобилизации имеющихся ресурсов для стабилизации ситуации. Вместе с тем прошу эффективнее реализовывать данные вам полномочия по борьбе с эпидемией», – цитирует секретаря Совбеза «Интерфакс».
В частности, Патрушев призвал власти республики «не допускать дефицита лекарств, безотлагательно реагировать на возникающие проблемы с оказанием медицинской помощи больным, активизировать меры по укомплектованию медицинскими работниками учреждений здравоохранения».
Он добавил, что стремительное распространение COVID-19 оказало большое влияние на прошедший курортный сезон. По словам Патрушева, проведенные противоэпидемические мероприятия, санитарный и медицинский контроль позволили в пик туристического сезона своевременно отреагировать на осложнение эпидемиологической ситуации.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 012 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 9831 человек, умерли 252 пациента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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