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Коронавирус в Крыму

Москва призвала власти Крыма эффективнее бороться с COVID-19

18:29 вторник, 24 ноября 2020
Москва призвала власти Крыма эффективнее бороться с COVID-19

фото © vesti-k.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал власти Крыма более эффективно бороться с распространением COVID-19 в регионе.

Об этом шла речь на онлайн-совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.

Патрушев отметил, что сегодня на полуострове наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

«Знаю, что руководством регионов Крыма принимаются необходимые меры по мобилизации имеющихся ресурсов для стабилизации ситуации. Вместе с тем прошу эффективнее реализовывать данные вам полномочия по борьбе с эпидемией», – цитирует секретаря Совбеза «Интерфакс».

В частности, Патрушев призвал власти республики «не допускать дефицита лекарств, безотлагательно реагировать на возникающие проблемы с оказанием медицинской помощи больным, активизировать меры по укомплектованию медицинскими работниками учреждений здравоохранения».

Он добавил, что стремительное распространение COVID-19 оказало большое влияние на прошедший курортный сезон. По словам Патрушева, проведенные противоэпидемические мероприятия, санитарный и медицинский контроль позволили в пик туристического сезона своевременно отреагировать на осложнение эпидемиологической ситуации.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 012 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 9831 человек, умерли 252 пациента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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