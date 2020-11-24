Комиссия определит «нового» мэра Ялты 22 декабря

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Горсовет Ялты определил дату проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании горсовета.

«Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Ялты. Определить дату проведения конкурса – 22 декабря 2020 года», – сказано в тексте принятого решения.

В настоящее время обязанности главы администрации исполняет бывший гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко, соответствующее решение было принято ранее. 20 ноября кандидатура Павленко была согласована на должность первого замглавы администрации города.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил Павленко принять участие в конкурсе на должность главы администрации Ялты. Предыдущий руководитель исполнительной власти города Иван Имгрунт скончался в октябре из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Павленко руководила «Массандрой» с мая 2015 года, до этого возглавляла завод шампанских вин «Новый Свет». В настоящее время Павленко также занимает также пост председателя Совета саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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