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Происшествия

Керченские полицейские вычислили интернет-мошенника из Барнаула

12:37 вторник, 24 ноября 2020
Керчь

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Керчи совместно с коллегами из г. Барнаула установлен 23-летний подозреваемый в мошенничестве, житель Барнаула.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Мужчина посредством торговых интернет площадок обманным путем завладевал денежными средствами граждан. Схема обмана людей незамысловата. Злоумышленник размещал на торговых интернет площадках бесплатные объявления о продаже бытовой электроники – недорого, но по предоплате. После того, как покупатели оформляли заказ и перечисляли денежные средства на указанный злоумышленником счет, связь с ним прерывалась.

От мошеннических действий злоумышленника пострадала и керчанка. Женщина оформила заказ на приобретение игровой приставки стоимостью более 11 тысяч рублей. Однако после ее оплаты продавец перестал выходить на связь.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение злоумышленника были установлены. В ходе проведенного обыска места жительства подозреваемого полицейскими была изъята банковская карта, с которой обналичивались похищенные денежные средства, а также мобильный телефон.

Злоумышленник в совершении преступления сознался, написал явку с повинной.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Мужчина подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории иных субъектов Российской Федерации. Проводятся следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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