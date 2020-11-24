Происшествия
Керченские полицейские вычислили интернет-мошенника из Барнаула
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Керчи совместно с коллегами из г. Барнаула установлен 23-летний подозреваемый в мошенничестве, житель Барнаула.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
Мужчина посредством торговых интернет площадок обманным путем завладевал денежными средствами граждан. Схема обмана людей незамысловата. Злоумышленник размещал на торговых интернет площадках бесплатные объявления о продаже бытовой электроники – недорого, но по предоплате. После того, как покупатели оформляли заказ и перечисляли денежные средства на указанный злоумышленником счет, связь с ним прерывалась.
От мошеннических действий злоумышленника пострадала и керчанка. Женщина оформила заказ на приобретение игровой приставки стоимостью более 11 тысяч рублей. Однако после ее оплаты продавец перестал выходить на связь.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение злоумышленника были установлены. В ходе проведенного обыска места жительства подозреваемого полицейскими была изъята банковская карта, с которой обналичивались похищенные денежные средства, а также мобильный телефон.
Злоумышленник в совершении преступления сознался, написал явку с повинной.
Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Мужчина подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории иных субъектов Российской Федерации. Проводятся следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Несовершеннолетний крымчанин зарезал друга ножом. 17-летнего жителя Ялты обвиняют в убийстве товарища.
Житель Волгоградской области подделывал «Севастополь». Житель станицы Нехаевская Волгоградской области обвиняется в изготовлении фальшивых купюр достоинством 200 рублей.
Севастопольцы решили подзаработать на ворованных аккумуляторах. Чужое добро не принесло им счастья и может лишить свободы.
Севастопольский мошенник собирал деньги «для лечения ребенка» в соцсетях. Излишняя доверчивость обошлась местной жительнице в крупную сумму денег.
Песков объяснил, почему Путин пока не делает прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин не может в качестве добровольца сделать себе прививку от коронавируса.
Власти России заявили, что предотвратили сразу четыре теракта в Крыму
Четыре теракта предотвращено в Крыму в курортный сезон текущего года.
В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет
В декабре ряд улиц в Симферополе останется без электроэнергии из-за планового ремонта оборудования, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
«Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу
Изучить возможность переброски воды в Крым из Краснодарского края путем строительства трубопровода по дну Азовского моря предложил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Государственной думе Роман Зыков.
20 ноября
Три дня в СИЗО: ялтинский журналист рассказал о своих «приключениях»
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил, что намерен обжаловать административный арест, который ему пришлось отбывать в ИВС в Саках по решению городского суда Ялты.