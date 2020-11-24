Общество
Какой сегодня праздник 24 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 24 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День моржа
Фото web-zoopark.ru
День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.
Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.
День угощения домовых молоком
О том, что домовые - страшные лакомки и охочи до молока, наверняка, слышали многие. Но многим ли доводилось угощать своих домовых? Конечно, некоторые из них большие привереды и предпочитают настоящее парное молоко. Но многие с удовольствием попьют с вами и магазинного, особенно чуть розоватого, концентрированного. А уж перед блюдечком сгущенки и вовсе ни один домовой не устоит. Всего-то и нужно - поставить красивое блюдечко с угощением возле печки и ласково позвать домового. Если же в вашем доме, на следующий день, посуда заблестит особенно ярко, пыль, сама по себе, перестанет оседать в труднодоступных местах и станет как-то уютней, значит ваше угощение с благодарностью принято!
Федор Студит, Федор Мороз
Народный праздник «Федор Студит» отмечается 24 ноября (по старому стилю - 11 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого преподобного Феодора Студита. Другие названия праздника: «Федор Мороз», «Федор Студеный», «Федор Заметуха», «Мартынов день», «Студенец». На Руси прозвище святого «Студит» связывали с похолоданием, которое как раз наступало в это время.
Также сегодня, 24 ноября, отмечают такие праздники:
- День учителя в Турции
- День бабушек и дедушек в Сингапуре
- Женский день в Самоа
- День флага Таджикистана
- День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) в США
- День революции в Конго
- День сардин (National Sardines Day) в США
- День коричневых локонов (Brownielocks Day) в США
- День переворота в Заире
- День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) в США
- Праздник сбора урожая хлопка в Туркменистане
- День работника оборонной спортивно-технической организации Кыргызстана
- День мученичества гуру Тегха Бахадура в Индии
Сегодня именины празднуют: Степан (Стефан), Федор, Мина, Максим, Мартирий, Виктор, Викентий, Степанида (Стефанида), Флора.
Что происходило 24 ноября в прошлые годы
1638 - Принятие Ординации реестрового Войска Запорожского. Документ был подписан в урочище Маслов Стан.
1639 - Впервые человек увидел прохождения планеты Венера по Солнечному диску. Этим человеком стал Йеремия Хоррокс.
1642 - открытие Тасмановых островов, которые и сейчас носят название открывателяголландца Абеля Тасмана.
1859 - Выход в свет первого тиража книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных пород в борьбе за жизнь». Весь тираж разошелся в первый день выхода книги.
1905 - Начало восстания моряков во главе с лейтенантом Шмидтом в Севастополе
1969 - ратификация договора о нераспространении ядерного оружия в СССР и США. Договор был ратифицирован верхушкой правления СССР.
2004 - Обнародование центральной избирательной комиссией официальных результатов по выборам президента. Согласно подсчитанных данных, победителем стал Виктор Янукович. Протокол подписали 11 членов комиссии из 14 (не подписали Андрей Магера, Ярослав Давидович и Руслан Князевич).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 ноября. Какие праздники будут завтра?
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