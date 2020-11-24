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Общество

Какой сегодня праздник 24 ноября

00:26 вторник, 24 ноября 2020
Какой сегодня праздник 24 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 24 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День моржа

Фото web-zoopark.ru

День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.

Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

День угощения домовых молоком

О том, что домовые - страшные лакомки и охочи до молока, наверняка, слышали многие. Но многим ли доводилось угощать своих домовых? Конечно, некоторые из них большие привереды и предпочитают настоящее парное молоко. Но многие с удовольствием попьют с вами и магазинного, особенно чуть розоватого, концентрированного. А уж перед блюдечком сгущенки и вовсе ни один домовой не устоит. Всего-то и нужно - поставить красивое блюдечко с угощением возле печки и ласково позвать домового. Если же в вашем доме, на следующий день, посуда заблестит особенно ярко, пыль, сама по себе, перестанет оседать в труднодоступных местах и станет как-то уютней, значит ваше угощение с благодарностью принято!

Федор Студит, Федор Мороз

Народный праздник «Федор Студит» отмечается 24 ноября (по старому стилю - 11 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого преподобного Феодора Студита. Другие названия праздника: «Федор Мороз», «Федор Студеный», «Федор Заметуха», «Мартынов день», «Студенец». На Руси прозвище святого «Студит» связывали с похолоданием, которое как раз наступало в это время.

Также сегодня, 24 ноября, отмечают такие праздники:

- День учителя в Турции

- День бабушек и дедушек в Сингапуре

- Женский день в Самоа

- День флага Таджикистана

- День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) в США

- День революции в Конго

- День сардин (National Sardines Day) в США

- День коричневых локонов (Brownielocks Day) в США

- День переворота в Заире

- День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) в США

- Праздник сбора урожая хлопка в Туркменистане

- День работника оборонной спортивно-технической организации Кыргызстана

- День мученичества гуру Тегха Бахадура в Индии

Сегодня именины празднуют: Степан (Стефан), Федор, Мина, Максим, Мартирий, Виктор, Викентий, Степанида (Стефанида), Флора.

Что происходило 24 ноября в прошлые годы

1638 - Принятие Ординации реестрового Войска Запорожского. Документ был подписан в урочище Маслов Стан.

1639 - Впервые человек увидел прохождения планеты Венера по Солнечному диску. Этим человеком стал Йеремия Хоррокс.

1642 - открытие Тасмановых островов, которые и сейчас носят название открывателяголландца Абеля Тасмана.

1859 - Выход в свет первого тиража книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных пород в борьбе за жизнь». Весь тираж разошелся в первый день выхода книги.

1905 - Начало восстания моряков во главе с лейтенантом Шмидтом в Севастополе

1969 - ратификация договора о нераспространении ядерного оружия в СССР и США. Договор был ратифицирован верхушкой правления СССР.

2004 - Обнародование центральной избирательной комиссией официальных результатов по выборам президента. Согласно подсчитанных данных, победителем стал Виктор Янукович. Протокол подписали 11 членов комиссии из 14 (не подписали Андрей Магера, Ярослав Давидович и Руслан Князевич).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 ноября. Какие праздники будут завтра?

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