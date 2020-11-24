Эксперты: вода из Кубани в Крым - бесполезный «прожект»

Альминское водохранилище, Бахчисарайский район | фото © Крым.реалии

В России на уровне Госдумы озвучили предложение передавать воду в Крым через трубу по дну Азовского моря от реки Кубань до водохранилища на территории полуострова. Предположительно общая длина трубопровода в этом проекте может составить около 300 км. Воду предлагается брать в месте впадения реки Кубань в Азовское море.

С таким предложением выступил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков.

Заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко считает, что объемы стока реки Кубань недостаточны, чтобы использовать их еще и на нужды Крыма.

«По этому вопросу можно сказать, что сток реки Днепр это 1600 м.куб. в секунду. Мы (в Северо-Крымский канал) оттуда забирали 300 м.куб. в секунду – это 20%. Сток реки Кубань это 400 м.куб. в секунду, то есть в 4 раза меньше, если мы ориентируемся забирать такой же объем стока, то это мы собираемся брать 80% стока реки Кубань. Спрашивается, что будут делать жители Кубани?», – отметил ученый в эфире канала «Крым 24».

Также не считает целесообразной инициативу переброски вод стока реки Кубань в Крым директор научно производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«С точки зрения нарисовать на карте – можно все, если вложить достаточное количество средств. Технически все возможно. Но другой вопрос – нужно ли? Нельзя решать проблему в ущерб другим регионам. То что с нами делится вся большая Россия, в том числе финансами, не означает, что надо наглеть и забирать воду у того же Геленджика, который на сегодняшний день на таком же графике (подачи воды – КР), как Симферополь, и даже хуже. Во всем регионе там большие проблемы с водой. Поэтому тут не надо говорить, что у нас плохо – дайте нам все. Во-вторых, мы не исчерпали собственных водных ресурсов. Мы не подобрали наши воды, которые имеются, мы их не саккумулировали в водохранилищах, мы не перераспределили эту воду, не подхватили сток Южного побережья. Вот когда мы весь этот баланс соберем, когда усовершенствуем технологии повторного использования воды, оборотные циклы в промышленности, когда будем делать водоворотные циклы рек и гидроузлов... После этого, если мы не справимся, тогда надо ставить вопрос, где нам взять воду оттуда, где есть ее профицит, а не оттуда, где у самих дефицит воды», – сообщил Копачевский.

Критически оценил предложение эксперта Госдумы крымский экономический эксперт Александр Басов.

«В последние годы мы часто читаем и слышим предложения от разного рода «экспертов», которые в действительности таковыми не являются. Еще в 2014 году крымские аграрии, бизнесмены и ученые видели стремительно надвигающуюся проблему вододефицита. По инициативе Торгово-Промышленной Палаты АРК было проведено совещание с привлечением всех заинтересованных сторон. Приехали даже ученые из Академии Наук России. Обсуждалась главная проблема – нехватка водных ресурсов и пути ее решения. Вот тогда впервые обсуждалась, в том числе, и перспектива переброски вод из рек Дон и Кубань. Ответ ученых был однозначным и не позволяющим двойного толкования. Ни Дон, ни Кубань не располагают достаточными ресурсами для обеспечения Крыма водой. Ростовская область и Краснодарский край сами испытывают дефицит воды.

За истекшие 6 лет ситуация еще более усугубилась. Река Дон обмелела настолько, что речное судоходство испытывает проблемы с прохождением судов. В Краснодарском крае в текущем году обмелели и пересохли многие водоемы. О какой переброске воды вещает этот «эксперт»? Хотя конечно, найдутся желающие освоить сотни миллиардов рублей. Это может стать очередным затратным и бессмысленным «прожектом», типа газового Южного потока, например. Однако был предложен реальный вариант преодоления дефицита воды. Это строительство целой системы прудов и водохранилищ-накопителей в предгорной и горной частях полуострова, где имеется профицит воды. Современные технологии позволяют минимизировать дренаж вод в грунты, а система трубопроводов позволяла бы перебрасывать воду вглубь республики. За 6 лет в этом направлении не было сделано ничего. Сегодня мы на пороге экологической катастрофы, поскольку воды уже нет даже для населения, не говоря о сельском хозяйстве и промышленности. Сегодня это касается уже каждого жителя Крыма. Люди, и так обнищавшие за эти годы, вынуждены покупать питьевую воду! И никто из крымских чиновников не отправлен в отставку. Вместе с тем, строительные компании, аффилированные с этими же чиновниками, продолжают застраивать Крым своими ужасными бетонными коробками. Кто в них будет жить, если воды совсем не станет?», – отметил Александр Басов.

По мнению эксперта международного права, профессора Бориса Бабина, озвученное Зыковым предложение технически выполнимо, но нецелесообразно для практического применения.

«Технически перебросить воду Кубани в Крым, конечно, можно, хоть и достаточно затратно. Но такая переброска имеет практический смысл лишь, если носит значимый характер, а вот это как раз и невозможно. Воды реки Кубань необходимы для орошения Краснодарского края и сток этой реки в Азовское море невелик. Более того, данный сток возле устья достаточно загрязнен, в том числе и результатами сельскохозяйственной деятельности. Поэтом данная вода будет требовать и дополнительной очистки», – отметил эксперт.

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