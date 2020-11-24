Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму

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На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла во вторник в районе Ангарского перевала.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли четыре человека (мужчины), находившиеся в легковом автомобиле», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

В свою очередь, в ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщили, что в общественном транспорте никто не пострадал.

«В троллейбусе пострадавших нет. На данный момент движение электротранспорта затруднено. Курсируют только троллейбусы, имеющие автономный ход», - сообщили на предприятии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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