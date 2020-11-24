Происшествия
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
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На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла во вторник в районе Ангарского перевала.
«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли четыре человека (мужчины), находившиеся в легковом автомобиле», – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
В свою очередь, в ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщили, что в общественном транспорте никто не пострадал.
«В троллейбусе пострадавших нет. На данный момент движение электротранспорта затруднено. Курсируют только троллейбусы, имеющие автономный ход», - сообщили на предприятии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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