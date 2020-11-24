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Черепица и фрагменты амфор: археологи сообщили о новых находках у берегов Севастополя
В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» сообщили, что в этом году во время подводных исследований в бухте Круглая в Севастополе были обнаружены различные артефакты.
«Среди многочисленных находок полевого сезона 2020 года – кровельная черепица и крупные фрагменты средневековых амфор. Были обнаружены также и фрагменты оконных стекол и лампад, что дает основание предполагать наличие здесь культового сооружения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря беспилотнику удалось обнаружить каменную насыпь протяженностью около 60 м и шириной 20 м, возможно, являющуюся остатками причальных сооружений одной из херсонесских гаваней.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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