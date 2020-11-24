Водный кризис
Развитие сюжета: Эксперты: вода из Кубани в Крым - бесполезный «прожект» ● «Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе ● «Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года ● Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду» ● В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города
Аксенов думает, что запретил без предупреждения менять графики подачи воды в Симферополе
фото © Новости Крыма
Госпредприятие «Вода Крыма» и местные власти должны не менее чем за три дня предупреждать симферопольцев о смене графиков подачи воды.
Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«На будущее говорю сразу, коллеги. Принимать решение без анонсирования за несколько дней, если необходимо поменять график для улучшения качества водоснабжения и проведения каких-либо работ, неприемлемо. Запрещаю. Не меньше трех дней должно проходить до принятия решения», – сказал Аксенов.
Он также гарантировал людям, что нигде в Симферополе не существует отдельных специальных графиков водоподачи для определенных домов. «Если кто-то в частном порядке баловался и это где-то выплывет, закончится уголовной ответственностью для всех, кто этим занимался. Но сейчас однозначно ни для одного дома в Симферополе никакого отдельного графика нет», – добавил глава республики.
Ранее «Вода Крыма» применила ужесточенные графики подачи воды в дома жителей крымской столицы. Через несколько дней на предприятии заявили о возврате к предыдущему режиму водоснабжения.
Подача воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах по графикам осуществляется с полуночи 24 августа. Позже ограничения подачи воды ввели и в других регионах Крыма. Графики подачи могут сохраняться до декабря следующего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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