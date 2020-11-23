Теперь все это под запретом, пишут РИА Новости.

Кроме того, без заранее оформленного пропуска нельзя даже просто выйти на прогулку — оштрафуют. Больше всего страдают в Большой Ялте: город буквально окружен заповедником. Работники особо охраняемых территорий, в свою очередь, разводят руками: долгие годы природоохранное законодательство здесь вообще не соблюдалось, пострадали экосистемы — «а вот теперь все по правилам».

На полуострове восемь ООПТ федерального значения. До 2018-го они имели статус региональных. «Повышение» понадобилось, чтобы усилить контроль за уникальными природными объектами и сохранить их.

Крымский национальный парк находится в ведении Управделами президента. Карадагский заповедник курирует Российская академия наук. Остальные шесть ООПТ относятся к ФГБУ «Заповедный Крым»: учреждение по поручению правительства создали осенью прошлого года. В него входят четыре заповедника — «Ялтинский горно-лесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова», а также два заказника — «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».

На охраняемых территориях запрещено охотиться, рыбачить, собирать ягоды, грибы, травы. Выгуливать домашних животных можно на коротком поводке и в намордниках.

За проход без пропуска — штраф от трех до четырех тысяч рублей. К административной ответственности привлекли уже более 500 человек, рассказывает заместитель директора по охране ФГБУ «Заповедный Крым» Юрий Ведерников.

Сумма взыскания за грибы, ягоды, травы зависит от объемов собранного, говорит Ведерников.

«По этому пункту еще никого не штрафовали. Инспекторы, патрулирующие ООПТ, делают предупреждение и просят покинуть территорию. А вообще, будем в таких случаях отталкиваться от постановления правительства, в котором прописано, сколько нужно возместить за нарушение лесного законодательства». Платить, согласно документу, придется в два-пять раз больше рыночной стоимости дикоросов.

Крымчане в шоке

Жители полуострова восприняли эти меры в штыки. Особенно ялтинцы. Крупнейший на полуострове заповедник фактически взял город в кольцо.

«Ялтинский горно-лесной» основан еще в 1970-х и всегда считался заповедником регионального значения.

Местные признаются: о новых порядках они узнают уже непосредственно в лесу — от инспекторов. «Этим летом отправились семьей за грибами в Ялтинский заповедник. Набрали корзинку, возвращаемся к машине — навстречу лесники, — рассказывает Елена Макарова. — Заявили, что без пропуска нельзя. Мы же об этом не подозревали. Хоть бы кто предупредил! Выписали в итоге штраф. Снимали все на камеру. Добавили, что нам еще повезло: ведь за каждый собранный гриб — тоже штраф. Никогда такого не было!«

В похожей ситуации оказалась и Светлана Власенко: «У нас лес в пешей доступности от дома. Как-то раз с младшей дочкой решили выйти на природу, развеяться. Нас развернули. Честно — обидно до слез. Дети и так сидят целыми днями за компьютерами и телефонами, теперь и в лес, что ли, не выйти?«

Под раздачу попадают и туристы. «Летом пошли в поход на Ай-Петри — пятеро взрослых, шестеро детей, — вспоминает Елена Я. — На обратном пути к турбазе «Кичкине» встретили инспекторов. Один из них грозился, что выпишет штраф. Но за что? Мы не блуждали по лесу, не сворачивали с грунтовой дороги. По ней туристов на квадроциклах постоянно катают — и ничего! Перед походом мы регистрировали маршрут в МЧС — там не было ни слова о пропуске».

Чтобы беспрепятственно попасть в лес, можно зарегистрироваться волонтером и участвовать в субботниках, помогать заповеднику в разных хозяйственных работах.

«Однако ходят слухи, что волонтерские удостоверения некоторым оформляют по блату, — обращает внимание Николай. — Конечно же, в таком случае ни о каком «добровольчестве» и речи нет. По знакомству получают спецпропуск и свободно гуляют на особо охраняемых территориях».

Местный житель Евгений считает, что местным могли пойти навстречу и сделать хоть какие-то поблажки.

«Я прекрасно понимаю: эти меры направлены на то, чтобы оградить наш лесной массив от тех, кто превращает его в настоящую помойку. Но как быть нам? Мы ничего плохого не делаем. У меня лес в двух минутах ходьбы от дома. Получается, прогуляться по тропе безо всякого пропуска и собрать горстку ягод — противозаконно?«

Больше всего людей возмущает, что на заповедных землях ведут строительные работы владельцы участков, находящихся в границах ООПТ.

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