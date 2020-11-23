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Житель Волгоградской области подделывал «Севастополь»

14:34 понедельник, 23 ноября 2020
Севастополь
Житель Волгоградской области подделывал «Севастополь»

фото © Власта Пидпалая|ForPost

Житель станицы Нехаевская Волгоградской области обвиняется в изготовлении фальшивых купюр достоинством 200 рублей.

Он успел «напечатать» кругленькую сумму, а вот до сбыта дело так и не дошло. Об этом сообщила пресс-служба Урюпинского городского суда Волгоградской области.

Чтобы как-то рассчитаться по кредитам, станичник решил заняться изготовлением фальшивых денег. Посчитав, что рубли номиналом в 5 тысяч привлекут к нему слишком много внимания, он остановил свой выбор на 200-рублевых купюрах с изображением символов города-героя Севастополя.

Мужчина планировал сбывать поддельные деньги в станице Нехаевской и в других населенных пунктах Урюпинского района. Вот только приступить к реализации своего плана так и не успел.

«Согласно обвинительному заключению, гражданином Н. было изготовлено около 50 фальшивых денежных купюр достоинством 200 рублей каждая, которые были полностью готовы к сбыту», – сообщили в Урюпинском городском суде.

Отмечается, что внешне подделки почти не отличались от оригинальных образцов, но на них отсутствовали водяные знаки и защитная нить.

Материалы дела переданы судье для подготовки решения о принятии к производству.

В тексте использованы материалы: Форпост

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