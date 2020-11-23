Происшествия
Житель Волгоградской области подделывал «Севастополь»
фото © Власта Пидпалая|ForPost
Житель станицы Нехаевская Волгоградской области обвиняется в изготовлении фальшивых купюр достоинством 200 рублей.
Он успел «напечатать» кругленькую сумму, а вот до сбыта дело так и не дошло. Об этом сообщила пресс-служба Урюпинского городского суда Волгоградской области.
Чтобы как-то рассчитаться по кредитам, станичник решил заняться изготовлением фальшивых денег. Посчитав, что рубли номиналом в 5 тысяч привлекут к нему слишком много внимания, он остановил свой выбор на 200-рублевых купюрах с изображением символов города-героя Севастополя.
Мужчина планировал сбывать поддельные деньги в станице Нехаевской и в других населенных пунктах Урюпинского района. Вот только приступить к реализации своего плана так и не успел.
«Согласно обвинительному заключению, гражданином Н. было изготовлено около 50 фальшивых денежных купюр достоинством 200 рублей каждая, которые были полностью готовы к сбыту», – сообщили в Урюпинском городском суде.
Отмечается, что внешне подделки почти не отличались от оригинальных образцов, но на них отсутствовали водяные знаки и защитная нить.
Материалы дела переданы судье для подготовки решения о принятии к производству.
В тексте использованы материалы: Форпост
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