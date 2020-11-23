За выходные на крымских дорогах погибли четыре человека

В результате ДТП с 20 по 22 ноября в Крыму погибли четыре человека, 16 пострадали – в том числе двое детей, говорится в сводке УГИБДД по региону.

Известно, что всего произошло 16 аварий. Из них четыре столкновения, в результате которых один человек погиб, а восемь пострадали. Также один человек погиб в результате наезда автомобиля. Из-за опрокидывания транспортного средства погибли два человек, два пострадали.

Кроме этого, за три дня сотрудники ГИБДД зарегистрировали более 900 административных нарушений.

Ранее в Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых оказалась .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В грязи водохранилища в Крыму застрял автомобиль с ребенком в салоне. Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.

В МЧС Крыма похвастались, что спасли более 20 человек за одну неделю. За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 21 человека, в том числе одного ребенка.

В МЧС сообщили подробности о пожаре на территории Ялтинской поликлиники. В МЧС информацию о пожаре в Ялтинской поликлинике решили назвать фейком.

52-летний мужчина погиб на пожаре в Крыму. В селе Октябрьское Красногвардейского района на пожаре спасли трех человек, один погиб.