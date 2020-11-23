Происшествия
За выходные на крымских дорогах погибли четыре человека
В результате ДТП с 20 по 22 ноября в Крыму погибли четыре человека, 16 пострадали – в том числе двое детей, говорится в сводке УГИБДД по региону.
Известно, что всего произошло 16 аварий. Из них четыре столкновения, в результате которых один человек погиб, а восемь пострадали. Также один человек погиб в результате наезда автомобиля. Из-за опрокидывания транспортного средства погибли два человек, два пострадали.
Кроме этого, за три дня сотрудники ГИБДД зарегистрировали более 900 административных нарушений.
Ранее в Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых оказалась .
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В грязи водохранилища в Крыму застрял автомобиль с ребенком в салоне. Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.
В МЧС Крыма похвастались, что спасли более 20 человек за одну неделю. За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 21 человека, в том числе одного ребенка.
В МЧС сообщили подробности о пожаре на территории Ялтинской поликлиники. В МЧС информацию о пожаре в Ялтинской поликлинике решили назвать фейком.
52-летний мужчина погиб на пожаре в Крыму. В селе Октябрьское Красногвардейского района на пожаре спасли трех человек, один погиб.
В крымском лесу косули устроили дефиле для туристов видео
Прогулка пары грациозных крымских косуль попала в объективы камер восторженных туристов.
Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко ночью сообщил, что провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС) в Саках после решения Ялтинского городского суда об административном аресте в отношении него.
«Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года
С 26 ноября в Евпатории отключат горячую воду до конца года, заявил на совещании по водоснабжению гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
19 ноября
Стало известно, сколько дней будут отдыхать крымчане в январе
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым в целях оказания методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым, разработало Производственный календарь на 2021 год.