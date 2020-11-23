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Власть

Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках

14:54 понедельник, 23 ноября 2020
Ялта
Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках

фото © Крым.реалии

Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко ночью сообщил, что провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС) в Саках после решения Ялтинского городского суда об административном аресте в отношении него.

«За 6.5 лет в Ялте не построили ИВС. И когда в Алуште нет мест, то арестованных разбрасывают по всему Крыму!!! Меня отвезли в Саки», – написал Сардыко в социальных сетях.

Других деталей он не сообщил, лишь написав в обсуждении под своим постом, что «трое суток отдохнул от телефона и Интернета».

В воскресенье истек срок ареста активиста по обвинению в «мелком хулиганстве».

19 ноября в Ялте состоялся суд, который вынес в отношении журналиста решение об административном аресте на трое суток. После этого Сардыко увезли, но куда конкретно, не сообщалось.

Согласно данным полицейского протокола, составленного в отношении Сергея Сардыко, который опубликовали местные СМИ, речь идет о конфликте журналиста с ялтинским чиновником. Публичных комментариев представителей администрации Ялты по этому поводу нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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