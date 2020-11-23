«Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе

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Повышение мутности подаваемой в Симферополь воды после подключения новых насосов ожидается 26 и 27 ноября.

Об этом сегодня на совещании по вопросам водоснабжения заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Максимальное количество некачественной воды в течение двух дней – четверг, пятница – пойдет на город. Мы откроем все гидранты на сброс, примем все превентивные меры, но вынужден предупредить симферопольцев, что, к сожалению, это (мутность) будет иметь место», – сказал Баженов.

Он добавил, что вечером 27 ноября планируется завершить промывку, поэтому ожидать ликвидацию мутности в воде следует к субботе.

Повышение мутности воды, подаваемой в Симферополь в эти дни, связано с запуском трех новых насосов, которые будут подавать в город 72 тысячи кубометров воды.

Ограничения подачи воды действуют в ряде регионов Крыма с конца августа текущего года. Ограничения были введены в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах. С прошлой недели начали действовать ограничения в Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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