Водный кризис
Развитие сюжета: «Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года ● Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду» ● В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города ● В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды ● «Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу
«Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе
фото © Новости Крыма
Повышение мутности подаваемой в Симферополь воды после подключения новых насосов ожидается 26 и 27 ноября.
Об этом сегодня на совещании по вопросам водоснабжения заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Максимальное количество некачественной воды в течение двух дней – четверг, пятница – пойдет на город. Мы откроем все гидранты на сброс, примем все превентивные меры, но вынужден предупредить симферопольцев, что, к сожалению, это (мутность) будет иметь место», – сказал Баженов.
Он добавил, что вечером 27 ноября планируется завершить промывку, поэтому ожидать ликвидацию мутности в воде следует к субботе.
Повышение мутности воды, подаваемой в Симферополь в эти дни, связано с запуском трех новых насосов, которые будут подавать в город 72 тысячи кубометров воды.
Ограничения подачи воды действуют в ряде регионов Крыма с конца августа текущего года. Ограничения были введены в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах. С прошлой недели начали действовать ограничения в Евпатории.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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