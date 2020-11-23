Власти Крыма продают объект культурного наследия - виллу «Мечта» в Симеизе

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Власти Крыма выставили на продажу виллу «Мечта», расположенную в ялтинском поселке Симеиз на улице Советская.

Объект является объектом культурного наследия регионального значения.

Информация о реализации виллы через аукцион опубликована на сайте ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

В списке лотов «Мечта» появилась 6 ноября 2020 года на основании постановления Госсовета РК от 14 октября и соответствующего распоряжения Совета министров РК от 27 октября.

Стартовая цена - более 36,3 млн рублей. Интервал допустимых ценовых предложений (шаг аукциона) от участников торгов, согласно документации, составляет - 1 млн 817 тысяч рублей. Для участия в аукционе должен быть предоставлен задаток в размере 18 млн 176 тысяч рублей.

Желающие приобрести объект культурного наследия могут подать заявку до 2 декабря 2020 года, проведение торгов запланировано на 4 декабря.

Напомним, в 2018 году была информация, что на реконструкцию, пришедших в упадок вилл «Ксения» и «Мечта» в Симеизе (расположены рядом друг с другом), в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», были выделены средства в размере 107 миллионов рублей.

Объекты построили в начале XX века, пережили сильнейшее землетрясение 1927 года, но остались практически невредимыми. Именно с этих построек, как считается, началось развитие Симеиза, как курортной зоны.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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