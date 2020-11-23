В степном Крыму обещают высадить 17 тысяч кустов лаванды

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Инвестор планирует высадить 17 тысяч кустов лаванды в Джанкойском районе для производства эфирного масла.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Крыма со ссылкой на российского вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

«В Джанкойском районе будут высажены 17 тысяч саженцев лаванды. Сегодня в селе Яркое в парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта «Лавандовый пояс». Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта – возродить лавандовые поля», – сообщил Рюмшин.

Инвестором выступило ООО «Агрофирма «Тургеневская», у которой уже есть свыше 450 гектаров посевных площадей эфиромасличных культур, предприятие выращивает лаванду и розу.

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