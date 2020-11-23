В шоу «Однажды в России» высмеяли набережную Феодосии

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В новом выпуске шоу «Однажды в России» авторы посмеялись над состоянием набережной Феодосии.

Ведущий проекта Азамат Мусагалиев показал фотографию с набережной города, на которой запечатлен некий общепит с надписью «Пицца». Само сооружение явно находится не в лучшем состоянии.

«Нет, это не палуба «Титаника», которую подняли со дна океана через сто лет. Это — набережная Феодосии, наши дни. Не «эти» дни, а наши дни! А вообще вся остальная Феодосия очень похожа на Италию: здесь есть и пицца, и здания, которым на вид больше двух тысяч лет», - заявил Мусагалиев.

Он призвал ответственных за состояние города «не стесняться и все-таки ремонтировать подобные сооружения».

«Мы прекрасно понимаем, что люди, ответственные за благоустройство этих мест, не ремонтируют их только потому, что боятся промахнуться с цветом, не угадать с дизайном. Поэтому хотим обратиться к этим людям. Друзья мои, не переживайте, ремонтируйте! Если не понравится, время рано или поздно вернет все в изначальное состояние», - сказал телеведущий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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