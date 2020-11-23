Происшествия
В севастопольских дворах снова видели лису
В социальных сетях снова появилось видео с лисой, которая не боится людей и спокойно разгуливает во дворе дома по улице Дмитрия Ульянова, 4.
Ранее лиса уже выходила к отдыхающим в Балаклаве. Тогда очевидцы рассказали, что в этом районе она живет уже больше года. Через несколько дней рыжая красавица пришла во двор улицы Руднева.
«Лиса заблудилась среди многоэтажек. Людей не боится, что является одним из симптомов бешенства. Будьте осторожны. Снято во дворе дома ул. Дмитрия Ульянова, 4», – пишут очевидцы.
В комментариях пишут, что лисица не бешеная, а то, что она не боится людей – не является признаком бешенства.
«Она давно бегает , а людей не боится , потому что ручная , домашняя», – пишут в комментариях пользователи соцсети.
Кроме того, жители сообщают, что в районе новостроек на Горпищенко также бегает лисица, которая не боится людей.
В Севастополе волонтеры ищут домашнюю лису, которая ходит в Стрелецкой бухте. В социальной сети Инстаграм на странице sobakin.sev был опубликован пост, где сообщается, что лиса имеет хозяина, который выкладывал информацию о ее пропаже.
Отмечается, что животное уже хромает.
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