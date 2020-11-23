В Севастополе предприниматель незаконно пользовался частью помещения школы

В Севастополе директора одной из школ оштрафовали за то, что она незаконно предоставила индивидуальному предпринимателю в пользование часть помещения школы без заключения договора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что в 2020 году государственным бюджетным образовательным учреждением города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 15» организовано питание обучающихся в столовой школы с привлечением услуг индивидуального предпринимателя. При этом, в нарушение требований законодательства, помещения пищеблока, обеденного зала, а также технологическое оборудование школы передано индивидуальному предпринимателю без заключения договора и без согласия департамента по имущественным и земельным отношениям города», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Гагаринского района Севастополя возбудила в отношении директора дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.35 КоАП России (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом).

Постановлением мирового судьи Гагаринского судебного района Севастополя должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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