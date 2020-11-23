В Севастополе 58 новых случаев коронавируса: сводка за сутки

фото © iz.ru

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Больше половины из них лечатся на дому, 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы.

Известно, что все заболевшие местные жители. Старшему 88 лет, младший – двухлетний ребенок. Еще четыре человека выписаны после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3925 человек. В настоящий момент выздоровело 3292 человека», - сообщили в пресс-службе правительства.

По состоянию на утро 23 ноября 253 севастопольца находятся на амбулаторном лечении дома, 252 пациента остаются в стационарах: 131 – в инфекционной больнице, 118 – в девятой горбольнице, трое – в госпитале Минобороны. В обсерваторе «Изумруд» проходят лечение еще 53 пациента с легким течением заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 224 человека заболели коронавирусом. За 22 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V». На следующей неделе планируют объявить цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

ВОЗ предрекла европейским странам третью волну коронавируса. Европу ждет третья волна коронавируса, если европейские страны не смогут вовремя построить необходимую инфраструктуру.

Коронавирус в Севастополе подтвержден у 57 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 57 человек.