Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре человека с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 224 человека заболели коронавирусом ● Чем опасно для Крыма массовое закрытие общепита ● Держат интригу: власти России так и не сказали сколько будет стоить вакцина «Спутник V» ● ВОЗ предрекла европейским странам третью волну коронавируса
В Севастополе 58 новых случаев коронавируса: сводка за сутки
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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
Больше половины из них лечатся на дому, 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы.
Известно, что все заболевшие местные жители. Старшему 88 лет, младший – двухлетний ребенок. Еще четыре человека выписаны после выздоровления.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3925 человек. В настоящий момент выздоровело 3292 человека», - сообщили в пресс-службе правительства.
По состоянию на утро 23 ноября 253 севастопольца находятся на амбулаторном лечении дома, 252 пациента остаются в стационарах: 131 – в инфекционной больнице, 118 – в девятой горбольнице, трое – в госпитале Минобороны. В обсерваторе «Изумруд» проходят лечение еще 53 пациента с легким течением заболевания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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