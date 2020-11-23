В МЧС сообщили подробности о пожаре на территории Ялтинской поликлиники

В МЧС информацию о пожаре в Ялтинской поликлинике решили назвать фейком.

«Сообщения о том, что в Ялтинской городской поликлинике произошел пожар, активно распространявшиеся в социальных сетях утром понедельника, оказалась фейком», - сказано в информации МЧС.

«Информация о возгорании поступила в 7:35 утра. На территории поликлиники загорелось отдельно стоящее временное помещение для охранника площадью четыре квадратных метра. Пожар был полностью потушен до восьми утра», - добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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