Происшествия
В МЧС Крыма похвастались, что спасли более 20 человек за одну неделю
За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 21 человека, в том числе одного ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Кроме того, за неделю крымские спасатели 18 раз оказывали помощь при ДТП.
«За отчетный период было ликвидировано 64 пожара, из них 17 - это возгорания сухой растительности и мусора. Также, в горнолесной зоне специалисты МЧС провели две поисково-спасательных операции, было спасено пять человек», - отметили специалисты.
В пресс-службе уточнили, что всего с начала года спасено 1262 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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