В МЧС Крыма похвастались, что спасли более 20 человек за одну неделю

За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 21 человека, в том числе одного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Кроме того, за неделю крымские спасатели 18 раз оказывали помощь при ДТП.

«За отчетный период было ликвидировано 64 пожара, из них 17 - это возгорания сухой растительности и мусора. Также, в горнолесной зоне специалисты МЧС провели две поисково-спасательных операции, было спасено пять человек», - отметили специалисты.

В пресс-службе уточнили, что всего с начала года спасено 1262 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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