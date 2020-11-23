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Общество

В Крыму ученые обнаружили новый вид червей

09:45 понедельник, 23 ноября 2020
В Крыму ученые обнаружили новый вид червей

фото © hi-news.ru

Ученые-гидробиологи из севастопольского Института биологии южных морей нашли и описали ранее неизвестный для науки вид нематод, обитающих в гиперсоленых водах Крыма.

Это стало возможно благодаря реализации проекта Российского научного фонда. Ранее было известно менее 10 видов нематод, обитающих в этой среде.

«В результате реализации гранта РНФ существенно расширен список видов организмов, обитающих в гиперсоленых водах Крыма (около 40 видов нематод, в частности, найденных в них впервые). Получены новые данные по питанию ряда массовых видов животных, что позволило глубже понять структуру трофических (пищевых) сетей в гиперсоленых водах Крыма, а также данные о радиационном и геохимическом фоне гиперсоленых водоемов Крыма. Изучена экосистемная роль зеленых нитчатых водорослей рода кладофора в гиперсоленых водах, показана высокая потенциальная ценность биомассы этих водорослей как сырья для получения медицинских препаратов», – сообщает пресс-служба института.

Научная статья с описанием одного из новых для науки видов уже опубликована.

«Знание биоразнообразия – необходимый элемент его сохранения, а сохранение биоразнообразия необходимо для того, чтобы экосистемы продолжали нормально функционировать, обеспечивая нас здоровой средой и биологическими ресурсами, – комментирует кандидат биологических наук Николай Шадрин. –Результаты проекта в целом –первые камни в создание научной базы устойчивой многовидовой аквакультуры гиперсоленых озер и лагун, в первую очередь, в Крыму».

Нематоды или круглые черви – тип первичноротых животных. Свободноживущие нематоды обитают в почве, пресных водах и море, где численность их может достигать огромных количеств. Ряд видов существует в очень экстремальных условиях. Они играют важную роль в экосистемах.

Ранее в Мексике обнаружен новый вид цистоподобной нематоды, которая развивается на томатах (Solanum lycopersicum) и белой лебеде (Chenopodium album). Его называли Cactodera solani. По данным Государственной инспекции охраны растений Польши (PIORiN), на корнях зараженных растений обнаружены белые удлиненные самки и цисты коричневого до черного цвета в форме лимона длиной примерно 0,4 мм. Пока нематода была обнаружена только в одной теплице Мехико.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму ученые обнаружили новый вид червей

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